Росгвардейцы потушили задымившийся грузовик в Москве

Росгвардейцы потушили задымившийся грузовик на юго-западе Москвы
Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) потушили грузовой автомобиль, в кабине которого произошло возгорание, в столичном районе Коньково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
«Во время патрулирования ул. Бутлерова сотрудники Росгвардии обратили внимание на припаркованный грузовой автомобиль, из-под кабины которого вырывался огонь. Незамедлительно достав служебный огнетушитель, росгвардейцы приступили к тушению возгорания. Благодаря оперативным и профессиональным действиям правоохранителей пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшее распространение. Прибывший на место происшествия водитель грузовика пояснил, что в иномарке неисправен выключатель массы аккумуляторной батареи, что и могло послужить причиной пожара», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что водитель поблагодарил росгвардейцев за тушение загоревшегося большегруза.