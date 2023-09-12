Росгвардейцы потушили задымившийся грузовик в Москве

«Во время патрулирования ул. Бутлерова сотрудники Росгвардии обратили внимание на припаркованный грузовой автомобиль, из-под кабины которого вырывался огонь. Незамедлительно достав служебный огнетушитель, росгвардейцы приступили к тушению возгорания. Благодаря оперативным и профессиональным действиям правоохранителей пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшее распространение. Прибывший на место происшествия водитель грузовика пояснил, что в иномарке неисправен выключатель массы аккумуляторной батареи, что и могло послужить причиной пожара», – рассказали в пресс-службе.