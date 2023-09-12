$94.70-1.80101.56-1.97

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24

Самолет Су-24 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24
© ТАСС

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24", - заявили в ведомстве.

На что способен бомбардировщик Су-24

Там уточнили, что полет совершался без боекомплекта.

"Самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", - отметили в министерстве.

14