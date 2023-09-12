Осужденные за похищение россиянина члены ОПГ съели том уголовного дела

В Самаре осужденные за похищение бизнесмена члены организованной преступной группировки (ОПГ) «Неверовские» попытались уничтожить материалы уголовного дела, съев из него один том, но перепутали документы. Об этом сообщает KP.RU .

Четверо бандитов получили от 5 до 16 лет заключения. Они обжаловали приговор и попросили суд ознакомиться с материалами дела. Конвой доставил их в здание Самарского облсуда, а затем вывез. Однако сотрудники суда не досчитались части материалов дела. Тогда был обыскан автозак и обнаружены похищенные документы. Тем не менее среди них недоставало одного тома. Следствие считает, что осужденные съели эти листы, но оказалось, что они их перепутали и уничтожили не те документы.