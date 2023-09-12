Россиянин купил «крепостного» за восемь тысяч рублей и попал под статью

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин по статье о торговле людьми. Об этом сообщает Baza .

По информации издания, в октябре 2021 года 70-летний Василий из Михайловска попросил своего знакомого Григория найти «раба» для помощи по хозяйству. Тот быстро привел подходящего человека — 43-летнего мужчину из Старомарьевки, которого подобрал на дороге. Он продал «крепостного» заказчику за восемь тысяч рублей.