Альпинист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали тело туриста из Белоруссии, который погиб после того, как сорвался с Эльбруса. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

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Отмечается, что 40-летний мужчина находился на горе в составе незарегистрированной группы, с ним поднимались еще девять человек.

Во время восхождения, находясь на высоте 5 400 метров, мужчина сорвался с горы и скончался на месте в результате полученных травм. По словам представителей ведомства, его тело было передано следственно-оперативной группе.

Ранее при восхождении на Эльбрус погиб турист из Краснодара. Он сорвался с горы на высоте 5 000 метров, в результате чего получил травмы не совместимые с жизнью.