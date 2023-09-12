Следственный комитет: Оперативно задержан мужчина после случившегося на Фестивальной улице

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в квартире на улице Фестивальной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Главного следственного управления Следственного комитета России.

"В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Кроме того, мужчина проверяется на причастность к убийству молодого человека, совершенного в парке на севере Москвы", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что следователи собирают документы для назначения подозреваемому амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

12 сентября сообщалось, что в Москве правоохранители проводят проверку после того, как было обнаружено второе обезглавленное тело за день. Инцидент произошел на Фестивальной улице. В одном из домов нашли мужчину, на корпусе которого обнаружили такие же признаки насильственной смерти, как и у другого тела ранее.