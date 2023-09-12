Всех учащихся и персонал гимназии в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за вспыхнувшего телефона. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород".

По данным источника, вспыхнувший гаджет принадлежал ученику пятого класса. Дети предположили, что возгорание телефона произошло из-за того, что он лежал под солнечными лучами.

На кадрах очевидцев видно, что от телефона идет дым. В этот момент он находился в учебном классе у окна - сработала пожарная сигнализация. Все здание эвакуировали.