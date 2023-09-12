Из-за вспыхнувшего телефона учащегося в Нижнем Новгороде эвакуировали гимназию
Всех учащихся и персонал гимназии в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за вспыхнувшего телефона. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород".
По данным источника, вспыхнувший гаджет принадлежал ученику пятого класса. Дети предположили, что возгорание телефона произошло из-за того, что он лежал под солнечными лучами.
На кадрах очевидцев видно, что от телефона идет дым. В этот момент он находился в учебном классе у окна - сработала пожарная сигнализация. Все здание эвакуировали.
Официальной информации о причине возгорания телефона пятиклассника не поступало. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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