Заключенный похитил у зэка деньги со счета и попал под новую статью

В Пермском крае суд приговорил осужденного еще к одному году лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, был подсобным рабочим магазина. У него имелся доступ к спискам осужденных и их заказам в магазине. Пользуясь этой информацией, мужчина в сентябре 2022 года украл с личного счета одного из осужденных деньги.