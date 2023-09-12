Россиянка выплатит компенсацию за покусанного ее собакой мальчика

На Урале прокуратура взыскала с хозяйки собаки, напавшей на 10-летнего подростка, компенсацию морального вреда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, днем 30 мая мальчик гулял с другом около водоема. Там на него напала собака и покусала. Потерпевшего доставили в больницу с рваными ранами. Сейчас ребенок уже дома.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Теперь хозяйка собаки должна будет выплатить семье 55 тысяч рублей.