Россиянка посадила детей в клетку к собаке за плохое поведение

На Кубани мать посадила детей в клетку к собаке за плохое поведение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка заявила, что сыновья баловались в салоне автомобиля. Она пересадила их в прицеп, где стояла клетка с псом, и продолжила движение.

В движущейся Chevrolet Niva детей заметили очевидцы на дороге Тимашевск — Гречаная Балка. Они подумали, что мальчиков похитили, и сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, на женщину составили протокол за нарушение правил перевозки людей и передали данные семьи в ПДН.