Россиянина взяли под стражу за наезд на полицейского во время погони

Суд в Ярославле арестовал водителя по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) во время погони в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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На слушаниях следователь пояснил, что обвиняемый, управляя автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 10 сентября совершил наезд на полицейского. Кроме того, в момент задержания водитель также отпинал его коллегу.

Сам фигурант вину не признал. Он пробудет под стражей до 9 ноября.