Поездка в Печоры закончилась для четырех кубинцев выдворением из России

Пограничный наряд задержал четырех граждан Кубы, находившихся в пределах пограничной зоны без индивидуального пропуска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел 9 сентября. Поймали иностранцев в районе МАПП «Куничина Гора». Компания утверждает, что хотела съездить в Печоры с целью туризма и не знала, что находится в погранзоне.

Печорский районный суд признал кубинцев виновными по части 1.1 статьи 18.2 («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне») КоАП и оштрафовал каждого на 500 рублей. Их решили выдворить из страны в принудительной форме. Пока друзей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.