В Хабаровске арестовали мужчину, пытавшегося угнать машину с дочерьми владельца

В Хабаровске мужчина попытался угнать машину с двумя девочками-подростками внутри на глазах у их матери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

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Инцидент произошел 11 сентября на Промышленной улице в Железнодорожном районе города. В припаркованном у магазина автомобиле, в который проник местный житель, находились родные сестры 14 и 15 лет. В тот момент их отец находился внутри торговой точки, а мать стояла неподалеку.

Однако женщина не успела среагировать на приближение незнакомца, и злоумышленник беспрепятственно сел в машину, заблокировал двери и попытался скрыться с места происшествия.

В итоге отцу остававшихся в салоне девочек при помощи очевидцев удалось остановить угонщика. Его передали прибывшим сотрудникам полиции. Личность подозреваемого установили, им оказался 39-летний хабаровчанин. Как отмечается, он уже не раз отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи.

Задержанный объяснил, что решил угнать чужой автомобиль вынужденно, потому что его якобы преследовали. Мужчина уточнил, что боялся за свою жизнь, поэтому не остановился, даже увидев девочек внутри.