Россиянин четыре часа катался на украденном детском велосипеде

В Ишибмае местный житель украл из подъезда детский велосипед, чтобы покататься на нем по городу. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент произошел 12 сентября. Действия злоумышленника зафиксировала камера в подъезде. По словам местных жителей, мужчина катался по улицам четыре часа, после чего выбросил транспортное средство у местного магазина.