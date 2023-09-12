В Ливии назвали число жертв циклона "Даниэль"

Представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша заявил, что число жертв наводнения в городе Дерна превысило 5,3 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент число погибших в городе Дерна в результате циклона "Даниэль" составляет более 5300», – заявил он.

Лумуша также добавил, что в районе стихийного бедствия продолжаются спасательные работы. Кроме того, согласно словам представителя Красного Полумесяца, в результате наводнения более 9 тысяч человек считаются пропавшими.

Напомним, что в воскресенье циклон «Даниэль» вызывал сильные ливни на востоке Ливии. Непогода привела к паводкам и наводнениям в нескольких городах в регионе, включая Эль-Байду и Дерну.