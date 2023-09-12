Пьяный россиянин гонялся за посетителями кафе со сковородкой и ножом

Жителя Серова будут судить по уголовной статье "хулиганство" после того, как он попытался напасть на посетителей кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел 22 мая. Подозреваемый выпивал с коллегой в одном из ресторанов города, потом купил цветы для жены и отправился домой. По пути в свою квартиру мужчина решил зайти в другое кафе, на улице Ленина. Там он заказал бургер. Пока повар готовил еду, внимание подвыпившего мужчины привлекла компания молодых людей, зашедших в заведение. Через некоторое время подозреваемый по неизвестной причине начал оскорблять компанию, а затем проник в пищеблок кафе, взял там нож и сковороду и направился в сторону группы молодых мужчин.