Бойцы «Азова»* получили сроки за избиение военнопленных

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) признал бойцов полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Давида Касаткина и Дениса Жучкова виновными в применении физического насилия к российским военнопленным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

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Согласно приговору суда, лейтенант Касаткин получил 15 лет и 6 месяцев, а младший сержант Жучков — 16 лет колонии строгого режима.

В ведомстве пояснили, что они 12 апреля 2022 года избили двоих пленных российских военнослужащих, нанося им многочисленные удары руками и ногами, а после — полицейской дубинкой и пластиковой трубой. После этого младший сержант также произвел два выстрела из травматического пистолета в одного из потерпевших.