В Башкирии ликвидировали пожар в мазутной яме на площади 300 кв. м

Возгорание неиспользуемой мазутной ямы в башкирском городе Салавате на площади 300 кв. м ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в промышленной части города, ему был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению привлекалось 31 человек и 12 единицы техники. Информация о возгорании железнодорожных цистерн не подтвердилась, отметили в МЧС. По факту происшествия прокуратура начала проверку.