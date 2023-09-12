В Башкирии ликвидировали пожар в мазутной яме на площади 300 кв. м
Возгорание неиспользуемой мазутной ямы в башкирском городе Салавате на площади 300 кв. м ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.
Пожар произошел в промышленной части города, ему был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению привлекалось 31 человек и 12 единицы техники. Информация о возгорании железнодорожных цистерн не подтвердилась, отметили в МЧС. По факту происшествия прокуратура начала проверку.