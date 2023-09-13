В Башкирии женщину завалило строительным мусором в старом бараке

В Уфе в расселенном двухэтажном доме женщина упала с лестничного марша, пострадавшую завалило строительным мусором, ей помогли спастись дети, которые вызвали экстренные службы. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

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Инцидент произошел в старом бараке по проспекту Октября, 45-летняя женщина пришла к своим приятелям, которые проживали в аварийном доме. На обратном пути она оступилась на лестнице и упала, ее придавило грудой строительного мусора.