Рабочий погиб на стройке на севере Москвы
На стройке в Северном административном округе столицы в результате падения с высоты погиб 27-летний рабочий. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 12 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, инцидент произошел на объекте коммерческой организации в Дубнинском проезде. Рабочий скончался на месте.
— Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.
Похожий инцидент произошел 29 августа на юго-востоке столицы. Мужчина 2004 года рождения проводил работы в вентиляционной шахте и упал с большой высоты. От полученных травм он скончался на месте.