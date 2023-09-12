Рабочий погиб на стройке на севере Москвы

На стройке в Северном административном округе столицы в результате падения с высоты погиб 27-летний рабочий. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 12 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел на объекте коммерческой организации в Дубнинском проезде. Рабочий скончался на месте.

— Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.