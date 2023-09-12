Мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей за ДТП с лосем

Щелковский городской суд взыскал с местного жителя ущерб, причиненный природе из-за сбитого на дороге лося. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что иск против местного жителя был подан в интересах подмосковного Минэкологии. В результате аварии водитель не пострадал.

— Установлено, что гражданин, управляя легковым автомобилем, на 29 километре Щелковского шоссе совершил наезд на лося. В результате животное погибло. Факт наезда был установлен сотрудниками полка ДПС «Южный», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Нанесенный охотничьим ресурсам ущерб был оценен в 80 тысяч рублей. Водитель признал вину, говорится на сайте министерства.