Популярная блогерша из Казани Абузарова получила срок за призывы к дезертирству

Популярная блогерша из Казани Парвина Абузарова получила три года колонии за призывы российских солдат к дезертирству и поддержку ВСУ. Об этом сообщает Mash Iptash.

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Обвинение в ходе судебного процесса смогло доказать экстремистский характер высказываний блогерши в социальных сетях. Девушка получила наказание в виде трех лет лишения свободы по соответствующей статье, сообщает источник.

По данным канала, девушка призывала российских солдат к дезертирству из зоны СВО и открыто поддерживала ВСУ. Правоохранительные органы пришли к блогерше с обыском 14 февраля — она признала свою вину.