В Костроме отца осудили на 17 лет за многократное изнасилование 12-летней дочери

В Костроме суд вынес приговор мужчине, который несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда города.

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По данным следствия, отец с 11 лет показывал девочке порно, обсуждал тему секса и совершал действия сексуального характера. Когда ребенку исполнилось 12 лет, мужчина перешел к домогательствам и в результате изнасиловал школьницу.

Подобные инциденты происходили еженедельно, несколько лет. Помимо этого, мужчина угрожал избиением, чтобы ребенок не рассказал о происходящем взрослым.