В Костроме отца осудили на 17 лет за многократное изнасилование 12-летней дочери

В Костроме отец показывал 12-летней дочери порно и насиловал ее несколько лет
В Костроме суд вынес приговор мужчине, который несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда города.
По данным следствия, отец с 11 лет показывал девочке порно, обсуждал тему секса и совершал действия сексуального характера. Когда ребенку исполнилось 12 лет, мужчина перешел к домогательствам и в результате изнасиловал школьницу.
Подобные инциденты происходили еженедельно, несколько лет. Помимо этого, мужчина угрожал избиением, чтобы ребенок не рассказал о происходящем взрослым.
В суде россиянин не признал вину. В итоге его приговорили к 17 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.
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