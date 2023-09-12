В российской школе отравились почти полсотни человек

В одной из школ Кызыла в Туве отравились 45 человек, шесть из которых госпитализировали. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе №18 в Кызыле. По последним данным, поступило 45 обращений с жалобой на кишечную инфекцию. Пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали», — пояснил политик.

Он отметил, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального министерства образования. Все обстоятельства отравления, а также возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами. У сотрудников столовой взяты необходимые анализы, также были проведены исследования пищи, которую ели дети. Пищеблок закрыли до выяснения причин произошедшего.