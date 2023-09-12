Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани

"По предварительным данным, 12 сентября около 05:15 воздушное судно Boeing-757, следовавшее рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, совершило посадку в аэропорту Казани по метеоусловиям места назначения (Стригино)", - говорится в сообщении.