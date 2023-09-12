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Россиянин привез на родину 25,5 тысячи фальшивых евро

В Бурятии полиция перекрыла канал поставок поддельной валюты и изъяла из незаконного оборота 25,5 тысячи фальшивых евро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянин привез на родину 25,5 тысячи фальшивых евро
© РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. В рамках этого дела задержали двоих подозреваемых. Их отправили под стражу.

По словам Волк, к преступлению причастен 66-летний ранее судимый уроженец города Улан-Удэ, живущий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Мужчина из ближнего зарубежья вовлек россиянина в это дело, когда тот был за границей. Житель столицы согласился продать в России поддельные иностранные денежные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.

В июле злоумышленники сбыли 12,5 тысячи фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Женщины обратились в полицию. Позднее россиянин вернулся на родину и снова организовал похожую сделку, получив за это 50 тысяч рублей.

Ранее в Белгороде 37-летний местный житель напечатал фальшивые купюры на миллионы рублей и попал под следствие.

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