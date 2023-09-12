Два тела с отрезанными головами нашли за день в Москве
Два обезглавленных тела обнаружены в парковой зоне и в квартире на севере Москвы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.
Тело первого мужчины, по данным прокуратуры Москвы, было обнаружено в парковой зоне в районе ул. Фестивальная.
Второго мужчину с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы, пояснили в столичном главке СК России.
«В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений», - пояснили в ведомстве.
По словам источника в правоохранительных органах, тела были обезглавлены. Головы находились недалеко от тел и оба погибших - мужчины азиатской внешности. Он также отметил, что второму погибшему мужчине, предварительно, около 55 лет.
В свою очередь Telegram-канал Baza уточнил, что тело неизвестного мужчины в парке было обнаружено сегодня рано утром, оно лежало возле дерева. На вид мужчине было от 25 до 30 лет.
Связаны ли эти два убийства, сейчас устанавливают следователи и криминалисты.
Ранее в СК России заявили о раскрытии убийства ребенка на юге Москвы. Тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями было найдено в парке в районе Каширского шоссе. В убийстве подозревается его 13-летний знакомый, он дал признательные показания.