Второй труп обезглавленного мужчины нашли на севере Москвы, его обнаружили в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, тело обнаружили 12 сентября в рамках расследования убийства другого мужчины, чье обезглавленное тело было обнаружено в парковой зоне на Фестивальной улице.

Сейчас правоохранители и оперативно-следственная группа занимаются выяснением обстоятельств смерти двух мужчин. На место преступления выехал прокурор Северного административного округа для координации работы полиции.

Прокуратура Москвы также контролирует принятие решения в возбуждении уголовного дела по факту убийства.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных лиц", – добавили в ведомстве.

Ранее обезглавленное тело мужчины обнаружили в парковой зоне около Фестивальной улицы на севере Москвы. По данным следствия, на территории одного из парков было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища.