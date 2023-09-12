Роспотребнадзор временно закрыл точку с шаурмой в Москве после отравления клиента

В Москве опечатали точку с шаурмой из-за отравления посетителя
В Москве из-за отравления человека Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия общепита «Шаурма Тандыр». Об этом сообщает управление ведомства по региону.
После жалобы пострадавшего представители организации инициировали проверку. В результате они обратили внимание на отсутствие условий для мытья рук и овощей, маркировки на продуктах, необходимого оборудования для охлаждения и другие нарушения.
Помимо этого, Роспотребнадзор провел лабораторные исследования продукции. В образце шаурмы нашли бактерии группы кишечной палочки.
Учитывая эти факторы, предприятие опечатали. Материалы, связанные с точкой общепита, были направлены в суд.
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