Роспотребнадзор временно закрыл точку с шаурмой в Москве после отравления клиента

В Москве из-за отравления человека Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия общепита «Шаурма Тандыр». Об этом сообщает управление ведомства по региону.

После жалобы пострадавшего представители организации инициировали проверку. В результате они обратили внимание на отсутствие условий для мытья рук и овощей, маркировки на продуктах, необходимого оборудования для охлаждения и другие нарушения.