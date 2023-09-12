$97.92-0.27104.89-0.39

В Москве опечатали точку с шаурмой из-за отравления посетителя

В Москве из-за отравления человека Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия общепита «Шаурма Тандыр». Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Роспотребнадзор временно закрыл точку с шаурмой в Москве после отравления клиента
© Газета.Ru

После жалобы пострадавшего представители организации инициировали проверку. В результате они обратили внимание на отсутствие условий для мытья рук и овощей, маркировки на продуктах, необходимого оборудования для охлаждения и другие нарушения.

Помимо этого, Роспотребнадзор провел лабораторные исследования продукции. В образце шаурмы нашли бактерии группы кишечной палочки.

Учитывая эти факторы, предприятие опечатали. Материалы, связанные с точкой общепита, были направлены в суд.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости