Экстренно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» продолжит полеты

Самолет Airbus A320, экстренно севший в поле под Новосибирском, будет восстановлен и продолжит полеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«Самолет мы восстановим. (...) Он не поломан», — сказал Скуратов, добавив, что на эвакуацию борта потребуется по меньшей мере месяц.

При этом глава компании не уточнил, каким образом будет проходить транспортировка аварийного воздушного судна.

Скуратов отметил, что у лайнера отказала одна из трех гидросистем. По его словам, все самолеты авиакомпании проходят плановое обслуживание, а запчасти на них сертифицированы.

Он также заявил, что экипаж Airbus A320 отстранили от полетов до окончания расследования. Его результаты определят вопрос о государственных наградах. Скуратов сказал, что всем пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей.

При этом летную программу авиакомпании придется сократить, но перевозчик с этим справится.

«Хорошо, что впереди зимний период. Будет чуть проще. Сейчас будем анализировать летную программу. Но мы однозначно справимся», — процитировало Скуратова агентство.