Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и еще двоих обвиняемых в финансировании терроризма к срокам от 17 до 18 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.
В соответствии с приговором Абдулмумин Гаджиев проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, Абубакар Ризванов – 18 лет, Кемал Тамбиев – 17 лет и шесть месяцев. В зале суда подсудимые свою вину не признали.
Гаджиева, Ризванова и Тамбиева обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса. Обвинение запросило для каждого из них по 19 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации, финансирование терроризма и участие в деятельности экстремистской организации.
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