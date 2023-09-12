Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и еще двоих обвиняемых в финансировании терроризма к срокам от 17 до 18 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

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В соответствии с приговором Абдулмумин Гаджиев проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, Абубакар Ризванов – 18 лет, Кемал Тамбиев – 17 лет и шесть месяцев. В зале суда подсудимые свою вину не признали.