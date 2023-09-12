Второй пилот рассказал о посадке Airbus-320 на поле под Новосибирском

В ходе выполнения рейса из Сочи в Омск на борту Airbus-320 сложилась «сложная ситуация» и пришлось совершить экстренную посадку на поле под Новосибирском. Об этом рассказал «Известиям» второй пилот Эдуард Семенов.

По словам пилота, он работает в авиакомпании 10 лет и на Airbus-320 «семь тысяч часов налетал».

«Ситуация сложная была. (…) Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом. У нас все отработано на тренажерах», - пояснил летчик.

Он также отметил, что «свои эмоции спрятал далеко-далеко».

«Эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорей всего, они потом выплеснуться», - заметил Эдуард Семенов.

Сегодня утром самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на поле. На борту самолета находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Пять человек обратились к врачам, у двоих предварительный диагноз «ушиб», еще у троих поднялось артериальное давление.