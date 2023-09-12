В Башкортостане зафиксировано возгорание мазутных ям. Об этом сообщает сообщество «Стерлитамак, Дыши!».

Инцидент произошел в городе Салават. Очевидцы активно делятся видео, на которых заметны столбы густого дыма. На роликах также можно рассмотреть огонь, который распространяется по территории предприятия.

Как сообщает Mash Batash, пожар произошел на территории завода «Девон». Огонь вспыхнул на площади 120 на 20 метров.