«Могло разорвать к чертям»: что случилось с севшим в поле пассажирским самолетом A320

Пилотам рейса U-6 1383 «Уральских авиалиний» удалось совершить успешную аварийную посадку в поле около Убинска в Новосибирской области. Что привело к внештатной ситуации и как действовал экипаж, проанализировала Правда.Ру.

Сегодня утром самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт. На борту самолета, по последним данным Росавиации, находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, никто из них не пострадал. Медицинская помощь потребовалась одному человеку - у него поднялось артериальное давление.

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У выполнявшего рейс U-6 1383 самолета A320 по неизвестной пока причине вытекла жидкость из гидравлической системы, таким образом, он частично потерял управляемость. В частности, не управлялась передняя стойка шасси, а значит воздушное судно не могло маневрировать на взлетной полосе, отмечает Правда.Ру со ссылкой на разбор полета от командира воздушного судна (КВС).

В этой внештатной ситуации пилоты решили следовать на запасной аэродром «Толмачево» в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее.

При этом самолет было решено вести на высоте 3650 метров из-за малого запаса топлива. Однако спустя 40 минут полета командир судна объявил сигнал бедствия и принял решение сесть на ровное поле. Пассажиров проинструктировали как действовать при аварийной посадке.

«Через 20 минут борт A320 «Уральских авиалиний» удачно приземлился в поле, не разрушив самолет и не погубив себя и пассажиров», - отмечается в статье.

Также издание обратило внимание на то, что сообщения о пожаре, якобы возникшем в правом двигателе, могут быть связаны с закопченным корпусом самолета из-за «закидывания грунта, «игры тягой» и реверса в момент посадки».