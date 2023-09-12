В Госдуме призвали наградить экипаж севшего в поле самолета

«Летчиков надо награждать, если они сумели посадить самолет в поле и все целы остались. О чем это говорит — значит, имеется в России школа подготовки летного персонала, которая обеспечивает такую искусно высококвалифицированную работу. Большое спасибо экипажу, особенно командиру глубокий поклон от меня лично, от бывшего министра транспорта Российской Федерации», — высказался Ефимов.