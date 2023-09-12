Появилось первое фото экипажа, который посадил самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Снимок опубликовало РИА Новости.

Члены экипажа сфотографировались на фоне Airbus A320 и надувного трапа, по которому спускались люди после посадки. Командиром воздушного судна был Сергей Белов. 33-летний мужчина является потомственным пилотом и с детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.

Напомним, что лайнер «Уральских авиалиний» рейса Сочи — Омск экстренно приземлился в 9:44 по местному времени (5:44 мск) на поле возле населенного пункта Каменка в Новосибирской области. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что аварийную посадку пришлось выполнить по «технической причине». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

На борту находились 161 пассажир, в том числе 23 ребенка. Серьезных травм никто не получил, пять пассажиров обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления.