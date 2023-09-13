Жители приморского села Барабаш снова заметили медведя с предметом на голове, напоминающим ведро или бидон. Об этом сообщается в Telegram-канале "PrimaMedia. Приморье".

Местные жители поделились новым видео медведя с ведром на голове. На кадрах ролика косолапый бежит вдоль берега реки.

Предположительно это тот самый медведь, которого в начале сентября избавили от бочки на голове. Как сообщили kp.ru в пресс-службе охотнадзора, медведь смог проломить дно у застрявшего на голове бидона, поэтому он может нормально питаться.

"Теперь сосуд больше напоминает ветеринарный воротник для собак и кошек", – отметили специалисты.