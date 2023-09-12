Поджог автомобиля юношами на самокатах в Москве попал на видео

35-летняя жительница Подмосковья припарковала иномарку неподалеку от гаражного кооператива в Войковском районе. Ночью трое молодых людей подъехали к машине на самокатах, разбили стекла, похитили автомагнитолу и аккумулятор. Двое юношей запрыгнули на автомобиль и несколько раз ударили ногами по кузову и лобовому стеклу, разбив его. Затем они похитили пакет с латунными фитингами из багажника. Один из молодых людей поджег машину с помощью зажигалки, после чего все с места происшествия скрылись.