"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку Airbus A320

Экстренная посадка самолета на поле в Новосибирской области была совершена на самолете Airbus A320. По информации авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту находился 161 пассажир.

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"Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи - Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

К установлению обстоятельств инцидента подключилась Уральская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства. Там подтвердили отсутствие пострадавших.

"С пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб. <...> По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, технического состояния судна, деятельности экипажа", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Решение принял экипаж самолета. Позже стало известно, что судно село на грунт в Убинском районе Новосибирской области.