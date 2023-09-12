Обезглавленное тело мужчины нашли в парке в Москве

Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
На севере столицы в парковой зоне обнаружили тело мужчины без головы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 12 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, тело было найдено ранним утром недалеко от улицы Фестивальной. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев.
Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельства и возбуждение уголовного дела по статье «Убийство».
Похожий случай произошел в январе прошлого года, когда тело женщины без головы обнаружили в квартире в Люберцах на улице Льва Толстого.