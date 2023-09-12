Обезглавленное тело мужчины нашли в парке в Москве

На севере столицы в парковой зоне обнаружили тело мужчины без головы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 12 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, тело было найдено ранним утром недалеко от улицы Фестивальной. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельства и возбуждение уголовного дела по статье «Убийство».