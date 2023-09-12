Названа причина экстренной посадки летевшего из Сочи в Омск самолета

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» стали проблемы с гидросистемой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что разрушений воздушного судна и пожара, строений и сооружений на земле нет. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту «Сочи — Омск», однако в пути подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позднее он совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области.