СМИ опубликовали запись разговора пилотов самолета, севшего под Новосибирском

СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области.

Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.

«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.