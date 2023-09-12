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«Рен ТВ» опубликовал запись разговора пилотов самолета, севшего в поле в Новосибирской области

СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области.

СМИ опубликовали запись разговора пилотов самолета, севшего под Новосибирском
© ТАСС

Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.

«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

Стало известно об эвакуации пассажиров севшего под Новосибирском самолета

Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

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