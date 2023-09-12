Подававший сигнал бедствия самолет Сочи-Омск сел в поле под Новосибирском

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Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, во вторник, 12 сентября, воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии"по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области.

На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники прокуратуры.