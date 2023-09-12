Подававший сигнал бедствия самолет Сочи-Омск сел в поле под Новосибирском
Летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил посадку в поле в Новосибирской области.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, во вторник, 12 сентября, воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии"по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области.
На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники прокуратуры.
По данным ТАСС, решение о смене аэропорта посадки было принято командиром экипажа. Перед сменой направления самолет подавал сигнал о бедствии.