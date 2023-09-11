В российском регионе юноши открыли стрельбу по горожанам

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех юношей, открывших стрельбу по трем горожанам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Миассе на улице Свердлова. Женщина обратилась в отделение полиции и рассказала, что трех ее родственников ранили в ноги. Потерпевшие — 20-летний, 28-летний и 73-летний местные жители. Нападавшие стреляли в мужчин, а затем уехали на автомобиле.