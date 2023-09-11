Москвичка сорвалась со склона в горах КЧР

Туристка из Москвы сорвалась со склона в горах Карачаево-Черкесии . Спасатели эвакуировали женщину на вертолете и передали медикам, сообщили в региональном главке МЧС.

"Шестеро москвичей путешествовали по горной местности в Урупском районе. На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в работах были задействованы 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. По пути к пострадавшей они преодолели 15 км по горам. Поход не был зарегистрирован в МЧС России.