Число отравившихся продуктами из ЗОЖ-кафе Петербурга выросло до 248

Число случаев отравления продукцией Greenbox в Санкт-Петербурге возросло до 248, в их числе двое детей, сообщает управление Роспотребнадзора. 129 человек при этом остаются в стационаре. Продолжается эпидемиологическое расследование. В 28 образцах обнаружена сальмонелла.

Зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двоих детей. По результатам лабораторных исследований у 28 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших и добиться возмещения материального и морального вреда.