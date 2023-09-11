Число отравившихся продуктами из ЗОЖ-кафе Петербурга выросло до 248
Число случаев отравления продукцией Greenbox в Санкт-Петербурге возросло до 248, в их числе двое детей, сообщает управление Роспотребнадзора. 129 человек при этом остаются в стационаре. Продолжается эпидемиологическое расследование. В 28 образцах обнаружена сальмонелла.
Зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двоих детей. По результатам лабораторных исследований у 28 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших и добиться возмещения материального и морального вреда.
Известно, что готовая еда из бистро была доставлена всем потребителям с помощью сервиса доставки «Самокат». Первые случаи отравления были зарегистрированы 8 сентября. В компании утверждали, что готовы оказать помощь всем пострадавшим и находятся на связи с некоторыми отравившимися клиентами. 9 сентября прокуратура Невского района организовала проверку по факту отравления граждан готовой продукцией «Грин Бокс».