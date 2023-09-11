Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2681 человека. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Толчки ощущались сразу в нескольких провинциях, в том числе в Аль-Хаузе, Уарзазате, Марракеше, Азилале, Шихауа и Таруданте. В Марракеше в результате катастрофы обрушилось несколько зданий, часть из которых находились в Старом городе, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стихийное бедствие стало самым сильным землетрясением в Марокко за последние 120 лет.