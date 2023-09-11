Бывшего сотрудника российской железной дороги осудили на два года за взятку

В Самаре суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя начальника Кинельской дистанции пути за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.