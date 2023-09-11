Названо количество заболевших сибирской язвой под Воронежем

Медики выявили девятый случай заражения сибирской язвой в Воронежской области. Восемь из них зафиксированы в очаге заболевания в селе Лебединка Богучарского района, сообщила ТАСС представитель пресс-службы здравоохранения региона.

"Лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Помимо этого продолжает лечение в больнице житель Панинского района. Детей среди заразившийся нет", - сказала она.

Ранее медики сообщали о госпитализации в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №8 восьми человек из села Лебединка, у семи из них была диагностирована сибирская язва. Также в конце августа в БСМП №8 из очага сибирской язвы в селе Красные Холмы Панинского района госпитализирован мужчина, у которого подтверждено заболевание.

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили проект указа губернатора региона, в котором сообщили, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, д. 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. В очагах предложили ввести карантин, установить в радиусе двух километров неблагополучную зону и в радиусе пяти километров - угрожаемую зону, ограничить посещение, перемещение и убой животных, продажу их продуктов и так далее.