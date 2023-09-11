В Ливии минимум 2 тысячи человек погибли из-за циклона "Даниэль"
Более двух тысяч человек погибли, еще от пяти до шести тысяч числятся пропавшими без вести в результате удара циклона "Даниэль" на востоке Ливии. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари, передает тунисский портал Webmanagercenter.
По словам военного, наиболее сложная ситуация в городах Дерна и аль-Мардж.
"Более двух тысяч тел были обнаружены в результате наводнения, вызванного проливными дождями. В настоящее время пропали без вести от пяти до шести тысяч человек, что делает катастрофу еще более разрушительной", - приводит издание слова аль-Мисмари.
Для проведения спасательных операций по приказу главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара были мобилизованы армейские подразделения, добавил военный.
Как сообщают ливийские СМИ, циклон "Даниэль" достиг побережья страны в воскресенье. В результате вызванного проливными дождями наводнения подтопленной оказалась огромная территория на востоке страны. Местные власти объявили зонами стихийного бедствия города Суса и Дерна, были временно закрыты аэропорты и морские порты. В затронутых стихийным бедствием городах был введен комендантский час.